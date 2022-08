Apskatieties, kādus produktus latvieši pērk intīmpreču veikalā

Vibrējošais masturbators OHMAMA ar stumšanas funkciju rada patīkamas sajūtas vīrietim. Atbilstoši mutes izmēram izgatavotā atvere satver dzimumlocekli un to saspiež, radot patīkamas sajūtas. Ieslēdziet masturbatora vibrācijas režīmu un aizveriet acis... jūsu dzimumloceklis atrodas skaistas sievietes mutē, kura to jutekliski laiza, kustoties uz priekšu un atpakaļ. Masturbatora atvere izstiepjas, ir piemērota jebkura izmēra dzimumloceklim. Pateicoties 2,5 cm atverei, masturbators cieši satver dzimumlocekli katrā lietošanas reizē. Masturbatora iespiešanās dziļums ir 7,5 cm, kas ir vairāk nekā lielākā daļa sieviešu var piedāvāt. OHMAMA masturbatoru var izmantot gan kopā, gan atsevišķi atkarībā no noskaņojuma. Uzklājiet uz dzimumlocekļa lubrikantu uz ūdens bāzes un izbaudiet.