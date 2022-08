Ar kruīza kuģi COSTA FASCINOSA Rīgas ostā ierodas 10 miljonais pasažieris

Sagaidāms, ka šajā sezonā uz Rīgu ar kruīza kuģiem ieradīsies ap 80 tūkstošiem ārvalstu tūristu. 7 mēnešos Rīgas ostā jau reģistrētas 63 kruīza kuģu vizītes, tiem atvedot uz Rīgu 42 880 pasažieru, visvairāk no Vācijas (18,4 tūkst.) un ASV (9,7 tūkst.), kā arī Lielbritānijas, Zviedrijas un Kanādas.

Kopš 2000. gada Rīgas ostā reģistrēti ap 8200 pasažieru kuģu ienācieni, no tiem lielākā daļa - ap 6600 bijuši regulārās pasažieru līnijas ietvaros, savukārt 1600 bijušas kruīzu kuģu vizītes. Aptuveni 8,8 miljoni no visiem atbraukušajiem bijuši prāmju pasažieri, bet ~ 1,2 miljoni - kruīzu pasažieri no kopā vairāk nekā 124 valstīm.