ASV policija apsūdz afgāņu imigrantu vairāku musulmaņu slepkavībās

Ņūmeksikas štata Albukerkes pilsētā notikušās slepkavības, no kurām trīs izdarītas pēdējo pāris nedēļu laikā, ir šokējušas vietējos musulmaņu iedzīvotājus.

Laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz Ņūmeksikas Islāma centra prezidentu Ahmadu Asedu, ziņoja, ka aizdomās turētais ir sunnīts, kurš bija sašutis par to, ka viņa meita apprecējusi šiītu.