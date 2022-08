Latvijā konstatēti 1238 iespējami sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju pārkāpumi

Visvairāk pārkāpumi konstatēti par plastmasas izstrādājumu, ķīmisko vielu un dažādu iekārtu - motori, kompresori - izvešanu no Latvijas.

Virzienā uz Latviju pārkāpumu incidentos iesaistītas dažādas kravas, piemēram, transportlīdzekļi un to rezerves daļas, kokapstrādes materiāli, papīrs un plastmasas izstrādājumi, informē VID pārstāvji.

Attiecībā uz privātpersonām konstatētajiem pārkāpumiem VID pārstāvji norāda, ka lielākā daļa konstatēto pārkāpumu ir saistīta ar sankcionēto preču - alkohola (no Krievijas), degvielas (no Baltkrievijas), cigarešu (no Baltkrievijas rūpnīcām, uz kurām attiecas sankcijas) - ievešanu.