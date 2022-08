Lietota elektromobiļa iegāde: vai ir vērts un galvenais, kas jāņem vērā

Tomēr vecākiem elektromobiļiem ir kāds būtisks trūkums – to akumulatora veiktspēja. Tas nozīmē, ka ar laiku samazinās veicamais attālums. Uzlabojoties tehnoloģijām, jaunie elektromobiļi spēj veikt lielākus attālumus nekā to priekšteči. Tas nozīmē, ka tiem, kuri izvēlas lietotu auto, var nākties to uzlādēt biežāk.