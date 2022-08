"Tas ir stulbums: no viena gadījuma radīt attieksmi pret grupu. Tas ir reāls loģikas trūkums. Ja tev ir bail no zobārsta, tad tāpēc, ka par vēlu aizgāji pie zobārsta un sāpēja. Tu biji tas muļķis, tāpēc no sevis vajag baidīties, nevis no zobārsta vai zoba. Es sev uzdodu jautājumu – no kā baidos un kāpēc? Nedzīvoju stereotipos – visas sievietes cūkas, jo pirmā mani pameta.