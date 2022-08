30 grādu karstumā rāpošanas čempionātā noskaidroti Latvijas ātrākie rāpotāji

Spītējot +30ºC grādu svelmei, "Lupilu Lācēna" rāpošanas sacensībās 4 metrus garo distanci braši pieveica teju 20 mazuļi vecumā no 7 līdz 14 mēnešiem. Lai motivētu mazuļus rāpojot nezaudēt sacensību garu, vecāki izmēģināja dažādas taktikas: tika vicinātas rotaļlietas, skandinātas iemīļotas melodijas, pasniegtas uzkodas, pieaicināti brāļi, māsas un pat četrkājainie draugi.

1. vietas ieguvējas Melānijas mamma Krista no Jelgavas: "Ņemot vērā to, ka Melānijai gan mamma, gan tētis abi ir skrējēji - tētis skrien par uzvaru, mamma vairāk prieka pēc, var redzēt, ka Melānijai tas ir gēnos! Līdz skriešanai gan mazliet vēl jāpaaugas, tādēļ nekas cits neatliek, kā jau no mazotnes trenēties un sākt ar rāpošanas sacensībām. Iegūtā 1. vieta būs lieliska motivācija turpināt censties un kļūt par "mazo Susuru" tālākajos "Stirnu Buka" posmos."