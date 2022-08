Kā aizbēgt no ziemas uz Taizemi? Piedalies konkursā un laimē 200 eiro dāvanu karti

Taizeme ir ideāls galamērķis ģimenēm, jo lielākā daļa galamērķu piedāvā dažādiem vecumiem un interesēm piemērotas aktivitātes. Kamēr tētis dodas uz 18 bedrīšu golfu, mamma var atpūsties un palutināt sevi kādā spa vai labsajūtas centrā. Savukārt bērni var apgūt tradicinālo amatniecību vai paviesoties kādā tajiešu lauku saimniecībā. Viens no populārākajiem ģimeņu galamērķiem ir Huahina - pludmales kūrortpilsēta, kas koncentrējas uz gastronomiskiem baudījumiem, izklaidi un relaksējošām ģimenes atrakcijām. Te var doties gardēžu ekskursijā, lai nogaršotu dažādas vietējās delikateses. izpriecāties Black Mountain ūdens atrakciju parkā vai apmeklēt Cicada tirgu, lai gūtu unikālu iepirkšanās pieredzi. Atpūtas iespējas ir teju bezgalīgas!

Saule un okeāna vilinājums ir divi galvenie iemesli, kādēļ daudzi izvēlas Taizemi par ceļojuma galamērķi. Patiesībā šī valsts var piedāvāt daudz vairāk nekā tikai skaistas pludmales un salas, nemaz nerunājot par taizemiešu garšīgajiem ēdieniem. Taizeme ir pārbagāta ar paaudžu mantojumu un apskates objektiem. Nākamreiz apmeklējot Taizemi, mēs iesakām iepazīt abas šīs pasaules. Tikai stundas lidojumā no Bangkokas vai tiešā lidojumā no Puketas ceļotāji var apmeklēt vienu no Taizemes kultūras mantijuma pērlēm - Chiang Mai. Šīs pilsētas pārsteidzoši bagātā vēsture, apvienojumā arī ļoti mūsdienīgiem vaibstiem, veido patiesi unikālu noskaņu. Pateicoties relaksējošajai atmosfērai un centieniem kļūt par videi draudzīgu pilsētu, Chiang Mai piesaista visdažādākos ceļotājus, regulāri tiekot iekļauta pasaules izcilāko galamērķu sarakstos.