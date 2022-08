Sāk izskatīt krimināllietu par daudzdzīvokļu ēkas pagrabā izdarītu slepkavību

Lai izvairītos no kriminālatbildības par izdarīto slepkavību, varmāka nolēma līķi iznest no pagraba un aizvest uz mežu. Viņš pasauca palīgā citi vīrieti, kurš palīdzēja no pagraba iznest līķi un ielikt to mašīnā. Krimināllietā tagad apsūdzēti abi.