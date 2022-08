Mediju ētikas padome nekonstatē pārkāpumus TVNET viedokļrakstā “Vācieties prom no Latvijas!”

Izskatot TVNET paskaidrojumus par minētajām publikācijām, padome nesaskata ētikas pārkāpumus, jo, padomes skatījumā, sūdzības iesniedzējs un TVNET atšķirīgi attiecina pieminekļa nosaukumu rakstā - TVNET to attiecina uz okupācijas varu un tās armijas slavinājumu, bet iesniedzējs uzskata, ka tas tiek attiecināts uz cilvēkiem, kas iet pie pieminekļa. Ētikas padome šajā kontekstā uzskata, ka Latvijas okupācija ir vēstures fakts, un TVNET skaidrojums par pieminekļa Pārdaugavā apzīmējuma izvēli ir pamatots.

Tāpat Ētikas padome uzskata, ka medijam ir tiesības publikācijās izmantot dažādus apzīmējumus, tostarp publiskajā telpā vispārpieņemtus un izmantotus apzīmējumus. Par rakstu “Vācieties prom no Latvijas!” Ētikas padome atzīst, ka uz šo rakstu nav attiecināma ētikas kodeksa norma par faktu nodalīšanu no viedokļiem, jo minētais ir viedokļa raksts. Jāpiemetina, ka padomes loceklis Jānis Buholcs nepievienojas lēmuma daļai par rakstu "Vācieties prom no Latvijas!" un uzskata, ka tajā notikusi nepamatota vispārināšana, kas ir vērsta uz emociju uzkurināšanu un sabiedrības polarizāciju.