Infografika ⟩ Koronavīruss Latvijā: Aizvadītajā diennaktī atklāti 1736 Covid-19 gadījumi, pieci cilvēki miruši

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 4838 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 35,9% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 716 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 1020 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā nedaudz samazinājies - no 1027,6 līdz 1025,6 uz 100 000 iedzīvotāju. Septiņu dienu kumulatīvais rādītājs arī samazinājies - no 505,9 līdz 498,1 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemta ziņa par vienu mirušo vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, vienu vecumā no 60 līdz 69 gadiem, vienu vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vienu vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl vienu vecumā no 90 līdz 99 gadiem.. No tiem četri nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet viens bija vakcinēts.