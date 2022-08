Atļauj "Latvenergo" un CSDD elektroauto uzlādes tīklu sadarbību

Taču tāpat KP atzīmē, lai gan šobrīd nekas neliecina par to, ka konkurencei radītie ierobežojumi pārsniegs vienošanās rezultātā iegūtos efektivitātes ieguvumus, ir praktiski neiespējami precīzi paredzēt, kā identificētie konkrētie tirgi attīstīsies un kāda varētu būt šādas vienošanās patiesā ietekme uz konkrētajiem tirgiem ilgtermiņā. Līdz ar to KP aicinājusi vienošanās dalībniekus veikt konkrētās vienošanās individuālu pašnovērtējumu pēc gada no lēmuma spēkā stāšanās dienas un pēc tam, atbilstoši faktisko un tiesisko apstākļu būtiskām izmaiņām, un vērtēt visus Konkurences likuma 11. panta otrajā daļā ietvertos kritērijus. Īpaši aicināts apsvērt to, vai vienošanās ietvaros joprojām tiek izpildīts obligātās nepieciešamības kritērijs -, tas ir, vai vienošanās ietvaros paredzētie konkurences ierobežojumi joprojām ir obligāti nepieciešami vienošanās izpildei.