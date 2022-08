Medijs: Starp "Snaige" investoriem ir Putinam pietuvināti oligarhi

Pieejamā informācija liecina, ka "Snaige" akcionāri no Krievijas, kopš Lietuvas kompānijas iegādes pirms desmit gadiem, to izmantoja kā aizdevēju. Naudas aizdevumi Krievijas uzņēmumiem bija daļa no kompānijas iegādes darījuma, un līdz šim "Snaige" ir atguvusi tikai divus miljonus eiro no vairāk nekā 11 miljoniem eiro, ko kompānija aizdevusi saviem akcionāriem no Krievijas.