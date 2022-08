Samazinājusies iedzīvotāju uzticība Covid-19 vakcīnu drošumam

Vērtējot rezultātus pēc aptaujāto vecuma, secināms, ka visbiežāk Covid-19 vakcīnu drošumam uzticas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (68%), kam seko vecuma grupa no 18 līdz 24 gadiem (64%) un respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem (63%), bet salīdzinoši retāk minēto vakcīnu drošumam uzticas iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem (55%) un aptaujātie vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem (51%).