Kaujas drona „Bayraktar” iegādei Ukrainas armijai Latvijā saziedots pusmiljons eiro

„Ar ziedojumu „Latvijas bairaktaram” ir iespēja arī mums parādīt savu atbalstu Ukrainai šajā nežēlīgajā karā, kā arī, ar ukraiņu rokām, nodot sveicienus krievu okupantiem!” tā par akciju vēsta viens no tās iniciatoriem Ralfs Eilands. Savukārt viņa ukraiņu draugs Volodimirs Birjukovs uzsver, ka ir „bezgala pateicīgs par visu, ko Latvija jau ir darījusi Ukrainas labā! Mēs to redzam un no sirds novērtējam. Arī šis atbalsts manai tautai ir ļoti nepieciešams. Krievu okupantiem un Vladimiram Putinam nekas neizdosies, jo spēcīgā Ukrainas armija jau ir pierādījusi, ka spēj aizstāvēt ne tikai Ukrainu, bet arī visu civilizēto, demokrātisko un, pats galvenais, brīvo pasauli!”