Latvijā pagājušajā gadā pieaudzis energoresursu patēriņš

Desmit gadu laikā - no 2012. līdz 2021.gadam - dabasgāzes patēriņa īpatsvars samazinājies par 5,7 procentpunktiem un 2021.gadā bija 21%, savukārt atjaunojamo energoresursu patēriņš kopējā patēriņā desmit gadu laikā audzis par 14,9 procentpunktiem un 2021.gadā bija 41,3%.

No saules saražotā elektroenerģija saules mikroģeneratoros un elektrostacijās turpināja palielināties un 2021.gadā bija septiņas GWh, kas ir par divām GWh vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Dabasgāzes patēriņa īpatsvars pārveidošanas sektorā 2021.gadā bija 47,7%, kas ir par 1,8 procentpunktiem mazāk nekā 2020.gadā, savukārt dabasgāzes patēriņa īpatsvars pārveidošanas sektorā piecu gadu laikā - no 2017. līdz 2021.gadam - samazinājās par pieciem procentpunktiem. Saražotā elektroenerģija biogāzes koģenerācijas stacijās pēdējo piecu gadu laikā samazinājās no 345 GWh līdz 292 GWh, bet biomasas (kurināmās koksnes) koģenerācijas stacijās un elektrostacijās pieauga no 520 GWh līdz 570 GWh.