Pavaicā TVNET žurnālistam ⟩ Vai Latvijai nebija alternatīvu Krievijas gāzei?

TVNET rubrikā "Pavaicā TVNET žurnālistam" atbildam uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem. Pirmais no tiem saistīts ar "Latvijas Gāzes" lēmumu no šī gada 1. jūlija atsākt iepirkt dabasgāzi no Krievijas, par spīti faktam, ka tā regulāri izmantota kā instruments, lai manipulētu ar no Krievijas atkarīgo valstu nacionālo politiku. Līdz pat Krievijas otrajam iebrukumam Ukrainā ES dalībvalstis, arī Latvija, turpināja sadarboties ar Krieviju kā biznesa partneri. Tomēr gāze Krievijai ir otrs galvenais budžeta balsts aiz naftas. Tiek uzskatīts, ka Krievijas gāze kļuvusi par instrumentu Krievijas kara mašīnas barošanai.