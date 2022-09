"Nedēļas fokusā" politoloģe Metla-Rozentāle ⟩ Vai deputāts bez izglītības un darba spētu veiksmīgi vadīt valsti?

Politoloģe pauž, ka, raugoties uz partijām, vērojams zināms paškritikas trūkums. “Mēs Saeimu tomēr uzskatām par mūsu simts gudrajām galvām, kas nākamos četrus gadus vadīs mūsu dzīvi. Un, ja daļa no šīm galvām ir bezdarbnieki ar pamatizglītību, diezin vai tie būtu cilvēki, kuriem vajadzētu būt mūsu priekšstāvjiem, kas spriedīs un lems par mūsu ekonomiku, veselības jomu un citiem aspektiem,” tā eksperte.

Aplūkojot statistiku, redzams, ka šajās Saeimas vēlēšanās pieaudzis to kandidātu skaits, kuriem ir iegūts vidējās vai pamata izglītības diploms, un vienā no politiskajiem spēkiem šādu cilvēku īpatsvars ir pat 50%. “To zināmā mērā veicinājusi populistisko politiķu aktivitāte, manifestējot, ka ikviens - neatkarīgi no zināšanām un specialitātes - var kļūt par politiķi un deputātu, un valsts vadītāju,” skaidro Metla-Rozentāle, piemetinot, ka, protams, ir atsevišķi cilvēki, kas bez augstākās izglītības ir guvuši ievērojamus panākumus - arī politikā -, bet tādu nav vairums. “Ja cilvēkam nav izglītības, darba un sakārtotas dzīves, tad kāpēc man kā vēlētājam ticēt, ka tu manu dzīvi padarīsi labāku?” retoriski vaicā politoloģe, piemetinot, ka vēlētājiem kritiski jāizvērtē kandidātu dotie solījumi un spēja tos izpildīt.