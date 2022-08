Jaunieši ar mopēdu ālējās Lapmežciemā; policija sākusi piecus administratīvos pārkāpumu procesus

Pārbaudes sāktas pēc tam, kad video ieraksts ar jauniešu izdarībām tika publiskots sociālajos tīklos. Šajā video redzami četri pārgalvīgi jaunieši, kuri Lapmežciemā visi kopā vizinājušies uz viena mopēda. Uz sēdvietas izdevās sasēsties trim no viņiem, tāpēc ceturtais nolēma braukt, sēžot uz stūres. Aizsargķiveres bija diviem no šiem jauniešiem.

Šobrīd nenoskaidrotu motīvu vadīts viens no jauniešiem braukšanas laikā uz ceļa braucamās daļas izlaistīja šķidrumu, kas, pēc policijas sniegtās informācijas, pirmšķietami izskatās pēc motoreļļas. Ignorējot to, ka šāda rīcība ir bīstama ne tikai pašiem, bet arī ikvienam citam ceļu satiksmes dalībniekam, viens no jauniešiem izklaidi iemūžināja video, ko vēlāk publiskoja sociālajā vietnē "TikTok" un ar video dalījās arī "Facebook" lietotāji, atzīmē policija.