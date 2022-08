Keita plāno savu fitnesa zāli, kas domāta tikai sievietēm: esmu stiprāka kā jebkad!

Par ‘’Beat It’’ uzzināju pavisam nejauši. Ģimenes loceklis padalījās ar internetā publicēto informāciju, un tas uzreiz piesaistīja manu uzmanību. Es esmu ļoti priecīga, ka pieteicos un piedalos šajā programmā, jo esmu ieguvusi lielu motivācijas devu gan no manas mentores Līvas Pērkones, gan no lektorēm un meitenēm, kuras piedalās.

Kādas tev ir attiecības ar mentori? Nosauc būtiskākās lietas, kuras esi jau mācījusies no viņas?

Vienu lietu es varu pateikt pavisam droši, ka mentore ir vienkārši perfekti piemeklēta. Mēs sadarbojamies ļoti labi, un Līva man palīdz pati un piemklē cilvēkus, kuri varētu man pastāstīt vairāk par manu mērķi. Lieta, ko es no viņas esmu mācījusies, ka iespējams no sākuma viss var neizdoties, kā plānots, bet nevajag padoties un jāturpina doties uz priekšu. Ja veido savu uzņēmumu, tad labāk to radīt kopā ar kādu paziņu vai draugu, kuram arī interesē tā pati nodarbe vai lieta.