Video ⟩ Motorollera vadītājs notriec divus jauniešus

TVNET jau vēstīja par līdzīgu gadījumu Lapmežciemā, kur četri pārgalvīgi jaunieši visi kopā vizinājušies uz viena mopēda. Uz sēdvietas izdevās sasēsties trim no viņiem, tāpēc ceturtais nolēma braukt, sēžot uz stūres. Aizsargķiveres bija diviem no šiem jauniešiem. Viens no jauniešiem braukšanas laikā uz ceļa braucamās daļas izlaistīja šķidrumu, kas, pēc policijas sniegtās informācijas, pirmšķietami izskatās pēc motoreļļas.