Kā palīdzēt bērnam veiksmīgi sākt skolas gaitas?

Viena no būtiskajām pamatlietām, ko bērnam sniedz skolas pieredze, ir socializācija un attiecību veidošana ar vienaudžiem, skolasbiedriem. Kam pievērst uzmanību, lai tās veidotos veiksmīgi? A. Veselovskis skaidro – ja vecāki paši mācēs komunicēt savā starpā un ar bērnu, bērns to iemācīsies automātiski, ģimenē. Taču, ja skolā rodas problēmas, ir jāpalīdz! Jāpavada laiks kopā ar bērnu, lai bērns varētu izstāstīt, kā viņam iet, un kopā varētu apspriest, kā labāk tikt galā ar grūtībām. Kopā pavadītais laiks, piemēram, ejot uz sporta zāli, peldoties, ejot uz teātri, ceļojot – ir universālas zāles, kas pasargā no dažādām likstām un ļauj risināt dažādus problēmjautājumus.