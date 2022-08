Minimums 2 reizes nedēļā. Kāpēc ģimenes ārstam ar tevi ir jārunā par seksu?

Sekss var būt arī labs garīgajai veselībai. Žurnālā The Journal of Sexual Medicine publicētais pētījums atklāja, ka cilvēkiem, kuri pandēmijas laikā uzturēja seksuālas attiecības, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvoja kopā ar savu partneri vai ne, bija par 34% mazāka iespēja piedzīvot depresiju nekā tiem, kuri to nedarīja.