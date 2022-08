Dokumentālā filma "The Out List" (2013.g.) 59 minūšu garumā skatītājam atklāj slavenu LGBT kopienas līderu dzīves aizkulises. Ar emocionālu interviju palīdzību filmā ir iespēja uzzināt gan katra filmas varoņa personīgo pieredzi, gan atziņas par to, kā aizvien pasaule izturas pret LGBT kopienu. Trīs slavenības par savu "iznākšanu no skapja"!