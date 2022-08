Pēc iebrukuma Ukrainā virs Baltijas jūras pieaudzis krievu lidmašīnu izraisīto incidentu skaits

"Jā, mēs noteikti to novērojam. Incidentu, kā mēs tos saucam, mums ir vairāk," sabiedriskās televīzijas kanālam ZDF izteicies Gerharcs.

Pēdējais šāds incidents noticis 19.augustā, kad krievu izlūklidmašīna iznīcinātāju pavadībā izlidojusi no Kaļiņingradas apgabala. Drīzumā pacēlušies arī Vācijas gaisa spēku (Luftwaffe) iznīcinātāji, kas pavadījuši krievu kara lidmašīnas, saglabājot no tām zināmu distanci.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.