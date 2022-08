Zaļmaldināšana - kas jāzina patērētājam, lai neuzķertos

Piemēram, ūdens pudeļu ražotājs reklamē savu vienreizējo plastmasas ūdens pudeli kā dabai draudzīgu izvēli, jo pudeles iepakojumā ir mazāk plastmasas kā iepriekš. Protams, ka ir nepieciešams samazināt plastmasas daudzumu, kas tiek ielaists “sistēmā”, bet tas nav risinājums sistemātiskai problēmai, no kuras šis uzņēmums gūst peļņu. Vienreiz lietojamie plastmasas iepakojumi ir viens no lielākajiem dabas piesārņojuma avotiem un šis produkts tiešā veidā turpina šo procesu. Dabai draudzīga izvēle ir lietot vienu pudeli daudzkārt, to uzpildīt no krāna vai avota.