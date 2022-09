"NEDĒĻAS FOKUSĀ" pētniece Elīna Lange-Ionatamišvili ⟩ Dezinfomācija un karš: kā neuzķerties uz viltus ziņām?

Pētniece arī norāda, ka ir svarīgi izvērtēt informācijas dažādību un avotus. “Ja konstanti sekojam tā sauktajām dzeltenajām ziņām, tad no šiem avotiem nevajag gaidīt analītiku - pašam jāizvēlas, kādus informācijas avotus patērēt,” tā Lange-Ionatamišvili, piebilstot, ka cilvēki, kas izvēlas nepatērēt medijus, informāciju saņem tik un tā, tikai tas notiek pastarpināti, proti, no cilvēkiem, kas medijus lasa.

Sarunas noslēgumā raidījuma vadītājs Mārtiņš Daugulis vaicā ekspertei, kā, tuvojoties vēlēšanām, nošķirt vēstījumus, kas ir daļa no politiskās cīņas, no tiem, kas jau uzskatāmi par valstiskuma graušanu. Pētniece pauž, ka “iekšējam trauksmes zvanam” vajadzētu atskanēt, ja konstanti atkārtojas nihilisms un neizdevušās valsts naratīvi. “Piekrītu, ka priekšvēlēšanu laiks ir jutīgs laiks, kad var viegli manipulēt ar cilvēku prātiem. Un jāsaprot, ka viens no naidīgo aktoru uzdevumiem ir diskreditēt vēlēšanas kā tādas, mēģinot argumentēt, ka vēlēšanas ir bezjēdzīgas. Vēlēšanas ir demokrātijas stūrakmens. Un, ja mēs neticam vēlēšanu procesam, tad tas nozīmē, ka mēs lēnām atsakāmies no demokrātijas,” noslēdz pētniece. “Labā ziņa ir tāda, ka kopš Kremļa aktivitātēm Eiropā un ASV mēs esam kļuvuši daudz trenētāki un sagatavotāki, pievēršot uzmanību vēlēšanu drošībai un informatīvās telpas drošībai.”