Kā Klix risinājums atvieglo iepirkšanos Baltijas lielākajos interneta veikalos?

Iepērkoties internetā, tipiski saskaramies ar trim posmiem – vēlamās lietas vai pakalpojuma meklēšana, apmaksas process un piegāde. Grūtības vai neērtības jebkurā no šiem soļiem liek padomāt divreiz, vai nākamajam pirkumam izvēlēties to pašu interneta veikalu. Tāpēc liela daļa e-komercijas tirgotāju aktīvi iegulda digitālajos risinājumos un inovācijās, lai atvieglotu pircēju ceļu. Viens no jaunumiem, ko arvien biežāk var pamanīt interneta veikalos, tajā skaitā RD Electronics, 1A.lv, Ksenukai.lv, airBaltic un citās, ir pirkuma apmaksa ar Klix.