Video ⟩ Kā vakcinēsimies pret Covid-19 rudenī

Pielāgotās vakcīnas ir plānotas bērniem no 12 gadu vecuma, bet jaunākiem - no 5 līdz 11 gadu vecuma - ir piemērotas oriģinālās vakcīnas.

Kā norādīja Dzalbs, vakcinēšanās ir rekomendēta visām iedzīvotāju grupām, neatkarīgi no blakusslimībām, jo ieguvums no vakcinācijas ir visiem, taču svarīgākais būtu pēc iespējas ātrāk nodrošināt vakcināciju tiem iedzīvotājiem, kuriem ir vidēji smaga un smaga imūnsupresija, piemēram, onkoloģijas slimniekiem un orgānu transplantācijas pacientiem. Īpaši vakcīnas tiek rekomendēts saņemt arī sociālo aprūpes centru iemītniekiem un darbiniekiem, iedzīvotājiem no 65 gadu vecuma, pacientiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem.