Mitrofanovs: Latvijai nav jābaidās aizņemties finanšu tirgū

Jautāts, kas Latvijā būtu jādara, lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību, politiķis apgalvoja, ka īstermiņā to nav iespējams panākt un termiņi, kas tagad tiek likti valdības lēmumos, pārtraucot gāzes saņemšanu no Krievijas no jaunā gada, nav reāli.