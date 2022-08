Sankcijas pret Krieviju apiet, mainot preču kodus un iesaistot starpniekus

Neskaitot luksusa preces, uz Krieviju nedrīkst vest arī augus, ķīmiskas vielas, papīru, mašīnas, elektroiekārtas, dzinējus un vēl citas lietas. Importēt no Krievijas nevar koksni, alkoholu, mēslošanas līdzekļus, stikla izstrādājumus, riepas, dzinējus, zeltu un no šī mēneša arī ogles. Naftas produktiem ļauts izpildīt jau noslēgtos līgumus līdz decembrim un pat februārim.

Līdz šai nedēļai muita fiksējusi 1339 iespējamus Krievijai un Baltkrievijai noteikto sankciju pārkāpumus no komersantu puses. VID sākti 32 kriminālprocesi.

“Jebkurš ierobežojums ir veicinošs organizētai noziedzībai, peļņu nesošs, tāpēc tajos gadījumos, kur ir apzināta rīcība, [aiz sūtījumiem] stāv tādi vai citi spēki, bet nav tādas tendences, ka kāda uzņēmumu grupa, kāds noteikts uzņēmums mēģinātu vairākas reizes kaut ko darīt, šķērsot robežu ar sankcionētām precēm. Vismaz statistika par to neliecina,” stāsta VID Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls.

Latvijas Loģistikas asociācijas vadītājs Normunds Krūmiņš stāsta, ka ziņas, kas no Krievijas informatīvās telpas liecina, ka daudzi rietumu zīmoli, kas aizgāja no Krievijas uzreiz pēc kara sākuma, Krievijas veikalu plauktos ir atpakaļ. Un Kazahstāna iezīmējas kā viena no valstīm, kuru Krievija var izmantot sankciju apiešanai. Abas ir vienā muitas savienībā.