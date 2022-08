Uz valsts autoceļiem būvdarbi turpinās gandrīz 60 posmos

Uz reģionālajiem autoceļiem vislielākais laiks ceļā - pusotru stundu - jāplāno Ērgļu ceļa pārbūves posmā no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Tīnūžiem, kā arī no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butnāri- Saldus- Ezere.

Ap stundu vajadzēs, šķērsojot remontposmu no Madonas līdz Dzelzavai, no Valkas novada robežas līdz Valkai, no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei, kā arī no krustojuma uz Pabažiem līdz Raganai.