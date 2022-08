Apgūsti jaunu profesiju un sagatavojies traktortehnikas vadītāja eksāmenam

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar sākot ar pamata izglītību, tostarp strādājoši pensionāri un jaunie vecāki, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās. Mācībām atkārtoti var pieteikties arī interesenti, kuri jau vienu reizi ir izmantojuši ESF atbalstu.

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvā apgūt kādu no 3 profesionālās tālākizglītības programmām - aprūpētājs*, lopkopības tehniķis* vai meža mašīnas operators*. Mācību ilgums, atkarībā no izvēlētās programmas, ir no 6 līdz 12 mēnešiem.