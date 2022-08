Koronavīruss Latvijā: trīs dienās atklāti 1665 jauni inficēšanās gadījumi

Nedaudz mazāk jeb seši pacienti ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Vecuma grupās no nulles līdz deviņiem gadiem un no 40 līdz 49 gadiem ir pa četriem pacientiem. Vecuma grupās no 20 līdz 29 un no 30 līdz 39 pa trīs pacientiem.

Savukārt viens pacients ir vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem.

Ar smagu slimības gaitu pieci pacienti ir vecuma grupā no 70 līdz 79, bet trīs no 50 līdz 59 gadiem. Viens pacients ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 895 513 gadījumā.

SPKC iepriekš skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem. Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanos veicinošs faktors.

SPKC aicina izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem, piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru vai citām Covid-19 pazīmēm.