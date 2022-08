"Aiz priekškara": Propagandisti draud Latvijas amatpersonām

Tikmēr Ukraina ir kategoriski noliegusi savu līdzdalību Duginas slepkavībā. Gan Rietumu analītiķi, gan Kremļa opozicionāri uzskata, ka patiesais slepkavības organizētājs ir Krievijas Federālais drošības dienests. NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts intervijā laikrakstam "Diena" norādīja: "Tas, ka tie nav ukraiņi, man liekas, ir pilnīgi skaidrs. (...) Principā es redzu trīs virzienus, kā Krievija to varētu ekspluatēt: ar to pamatot masīvu raķešu triecienu un mērķus, vēršanos pret "Azov" aizstāvjiem un trešais - ar to pamatot vēršanos ar represijām valsts iekšienē, kaut gan pēdējais man liekas vismazāk ticams, jo priekš tā Putinam jau nu vairs neko tādu nevajag, līdz ar to drīzāk pirmais vai otrais."