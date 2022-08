Madagaskaras protestos pret albīna bērna nolaupīšanu policija atklāj uguni uz protestētājiem

Tika ievainoti desmitiem cilvēku, no kuriem vairāki guva nopietnus ievainojumus.

"No 34 ievainotajiem deviņi ir uz dzīvības un nāves robežas. Mēs gaidām valdības helikopteru viņu evakuēšanai uz galvaspilsētu," sacīja ārsts.

Vairākas Āfrikas valstis uz dienvidiem no Sahāras ir pieredzējušas uzbrukumus albīniem, kuru ķermeņu daļas tiek meklētas maģijas rituāliem kļūdainā ticībā, ka tās atnesīs laimi un bagātību.

Kanādā bāzēta labdarības organizācija "Under The Same Sun", kas cīnās pret diskrimināciju, ir konstatējusi, ka šādi uzbrukumi albīniem notiek galvenokārt Burundi, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Malāvi, Mozambikā un Tanzānijā.