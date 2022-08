Topošā ezotēriskā sociālo tīkla veidotāja Samanta: Sondore ir mana mentore un iedvesma

Vai neesi skolas laikā cietusi no mobinga, līdzcilvēku aizskārumiem, emocionālās vardarbības? Par to daudz runā, tāpēc apjautājos par pieredzi.

Skolas laikā saskāros, ka mani aizvainoja par to, kā es izskatos: "Tev nu gan tievas kājas",

Brīnos, kā man neradās kompleksi! Tomēr zems pašnovērtējums saglabājās līdz brīdim, kad pati sāku pamanīt savu skaistumu. Protams, arī šobrīd ik pa brīdim saņemu tādus komentārus, bet apzinos, ka tas vairs nav par mani, ka nav jāuztver personīgi. Šādi komentāri ir paša runātāja izpratne par to, kā viņš uzvter skaisto dzīvē, ar mani tam nav nekādas saistības.

Ja tev ir kaut maza vīzija par savu sapni, ko tu gribētu darīt no sirds, nedomājot par ārējiem faktoriem, ļaujies savai idejai! Ļauj tai veidoties, lai tā dzimst, un audzini to ar katru dienu lielāku un lielāku. Kad ticēsi savam sapnim un būsi par to drošs, tad meklē ceļu uz panākumiem cauri cilvēkiem!