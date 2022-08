Redze, stāja, vitamīnu trūkums, analīzes. Kam jāpievērš uzmanība bērna veselībā pirms skolas sākšanās

Īpaša uzmanība jāpievērš stājai un redzei. Skoliozi (mugurkaula izliekumu) ir vieglāk labot sākumstadijā, nekā pēc tam ar to cīnīties gadiem ilgi. Katram trešajam bērnam, kurš sāk mācīties 1. klasē, ir stājas traucējumi (plecu, lāpstiņu asimetrija, sakumpums utt.), kas rodas, pavājinoties muguras simetrisko muskuļu tonusam. Jāatceras, ka maksimālā slodze mugurkaulam ir nevis tad, kad stāvam, bet, gluži otrādi, kad sēžam, piemēram, mācību vai datorspēles laikā. Svarīgi pievērst uzmanību darba vietas iekārtošanai skolēnam, pārliecināties, vai krēsls un galds ir piemērotā augstumā un lampas gaisma krīt no pareizās puses. Tomēr vai mēs, pieaugušie, bieži vien, redzot bērnus ar datoru rokās stundām ilgi sēžam uz... gultas (dīvāna, paklāja, palodzes un tā tālāk), uzreiz lūdzam viņus pārvietoties pie galda? Arī pandēmijas laikā paši reizēm grēkojām ar to pašu: āķa pozā dienām un naktīm sēdējām pie datora, strādājot attālināti... Tātad – nerādiet sliktu piemēru bērniem, centieties arī paši pie datora strādāt pareizi. Bērni jūs uzklausīs, īpaši, ja visu paskaidrosiet vienkārši un saprotami. Neviens bērns negrib sabojāt redzi vai būt ar šķību muguru. Viņi jūs sapratīs – ja ne uzreiz, tad pavisam drīz.