Industriālie sildītāji – glābiņš ražotņu un noliktavu apsildīšanā

Tomēr pragmatisks uzņēmējs vienmēr izvēlēsies vajadzībām atbilstošāko iekārtu, tādēļ ir labi laikus noskaidrot nepieciešamo sildīšanas jaudu. To var viegli izdarīt Stokker izveidotajā kalkulatorā. Ievadot telpas apmērus, āra temperatūru, vēlamo siltumu telpās un ēkas siltinājuma līmeni, iespējams dažās sekundēs gūt skaidrību, kāda līmeņa sildītājs būs nepieciešams un izvēlēties no piedāvātajiem portatīvo un stacionāro sildītāju variantiem. Uzklikšķinot uz kalkulatora atlasītajiem Master sildītāju modeļiem, tiek parādīta izsmeļoša informācija par katru no tiem – sildīšanas jauda, gaisa plūsma, barošanas avots, gabarīti, priekšrocības un citi noderīgi parametri. No kalkulatora piedāvātajiem modeļiem izriet, ka pat, piemēram, 4000 kvadrātmetru plašām telpām pietiek ar vienu dīzeļdegvielas siltā gaisa pūtēju, kas tērē aptuveni 8-10 litrus degvielas stundā. Tik plašā teritorijā gan efektīvāk uzstādīt vairākus mazāk jaudīgus, lai nodrošinātu labāku gaisa cirkulāciju. Izvēlētā modeļa nosaukumu uzreiz var ievadīt Stokker.lv mājaslapas meklētājā, atrast ierīci un to pasūtīt.