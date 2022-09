Reportāža ⟩ 1000 kilometru attālumā no savas dzimtenes. Kā 1. septembri Latvijā sagaidīja Ukrainas bēgļi

Tāpat izglītības iestādes rūpējas, lai adaptācija notiktu pēc iespējas ātrāk. Piemēram, 74. pamatskolā tika atvērts atbalsta centrs ar profesionālu psihologu un skolotāju no Ukrainas, stāsta direktore Veronika Pļuščevska. Turklāt skola iecerējusi bērniem nodrošināt iespēju mācīties ukraiņu valodā. Un ir kam mācīties! Pēc Pļuščevskas teiktā, šogad vairāk nekā 50 bērnu, t.i., aptuveni 10% no visiem skolēniem, ir no Ukrainas.