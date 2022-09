Līdz augusta beigām Latvijā fiksēti vairāk nekā 1300 sankciju pārkāpumu

Galvenās pārkāpumu tendences augustā nav mainījušās, norāda VID pārstāvji. Visvairāk pārkāpumu konstatēts par plastmasas izstrādājumu, ķīmisko vielu un dažādu instrumentu, kas paredzēti materiālu apstrādei, kā arī laboratorijas iekārtu izvešanu no Latvijas.

Virzienā uz Latviju pārkāpumu incidentos iesaistītas dažādas kravas, piemēram, transportlīdzekļi un to rezerves daļas, kokapstrādes materiāli, papīrs un plastmasas izstrādājumi, grila kokogles un degvīns.

VID pārstāvji atgādina, ka ES sankcijas, kas noteiktas konkrētu preču importam un eksportam no/uz Krieviju un Baltkrieviju, ir jāievēro ne tikai uzņēmumiem, bet arī fiziskajām personām. Veicot robežas šķērsotāju personīgās bagāžas un transportlīdzekļu muitas kontroli, pārsvarā konstatēti pārkāpumi saistībā ar sankcionēto preču - alkohola (no Krievijas), degvielas (no Baltkrievijas) un cigarešu (no Baltkrievijas rūpnīcām, uz kurām attiecas sankcijas) - ievešanu.