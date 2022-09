Uģis Mitrevics: Mēs varam būt pirmie Baltijā

Jā, arī es daudz sportoju. Jau bērnībā nodarbojos ar orientēšanos, mana mamma bija trenere. Es trenējos arī vieglatlētikā. Paralēli tam mācījos mūzikas skolā un absolvēju vijoles klasi. Man bieži jautā, ko man ir iemācījusi vijole, kuru šodien vairs nespēlēju, un atbilde ir: spēju redzēt lietas citādi, disciplīnu un izturību. Bet nebija jau tikai pienākumi. Arī hokejs uz dīķa bija jāspēlē, jo dzīvoju blakus baznīcas dīķim. Es biju gana noslogots. Tas ietekmējis arī to, kā dzīvoju šodien. Diezgan bieži braucu ar velosipēdu, distanču slēpēm, piedalos sacensībās. Man šķiet tikai loģiski, ka visu dienu no brīža, kad atver acis, līdz brīdim, kad acis aizkrīt ciet, tu esi kaut kādā procesā un kaut ko dari. Tas, ko sajutu vēlāk, pirms gadiem padsmit… Man bija tā sauktā pusmūža krīze, un tad bija meklējumi. Viena no klasiskajām lietām, ko četrdesmitgadnieki dara, – mēģina noskriet maratonu, 42 kilometrus. Es to izdarīju, noskrēju Rīgas maratonu. Protams, es biju beigts. Kājas bija kā bluķi, nevarēju aiziet līdz vilcienam. Bet, kad mājās tiku līdz dušai, es vienkārši raudāju. Tas piepildījums ir tik liels, kad to izdari, ka es to sajūtu gribēju vēl un vēl. Esmu noskrējis vairākus maratonus un vairākus desmitus nobraucis ar riteni un slēpēm. Šovasar nācās izvēlēties – sports vai mani iemīļotie Siguldas Opermūzikas svētki, jo sacensības un svētki notika vienā laikā. Devos uz Austriju, kur nobraucu 130 kilometrus garo “Montafon” kalnu divriteņu maratonu ar kopumā 4500 metru augstuma kāpumu, izcīnīju trešo vietu savā vecuma grupā. Augšā kalnos sākās krusa. Kritu. Nobrāzu seju, kājas, rokas, vēderu. Tomēr pēc astoņām stundām distancē, esot vienam cīņā ar savu gribasspēku un vairākkārtēju tikšanu pāri “viss, vairāk nevaru”, sajūtas ir ne ar ko nesalīdzināmas.