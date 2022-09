Eiropas Komisijas prezidente atbalsta cenu griestu noteikšanu pa cauruļvadiem piegādātajai Krievijas gāzei

Leiena žurnālistiem Murnavā arī pauda viedokli, ka daļa no lielās peļņas, kuru elektrības piegādātāji gūst gāzes cenu krīzes laikā, būtu jāiekasē valsts budžetā un no šiem līdzekļiem jāsniedz atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas visvairāk cieš no elektrības un gāzes cenu kāpuma.