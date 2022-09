Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies naudas lietās?

Kolēģi vai sadarbības partneri ļoti novērtēs to, ka esi cilvēks, uz kuru var paļauties. Tā teikt: kas ar tevi sarunāts, tas kā akmenī iecirsts. Pašam gan no atbildības nastas var būt grūti, taču labā ziņa ir tā, ka atbildīgais darbs šodien ir ieguldījums karjerā, profesionālajā izaugsmē vai biznesa sadarbībā nākotnē. Brīvdienās sapratīsi, ka iekrājušies dažādi nepaveikti mājas darbi. Vispirms apdari tos, un tad padomā par atpūtu un izklaidēm. Nav vēlama bohēma, bet vari apmeklēt kādu kultūras pasākumu vai iet padejot klubā. Simpātiju dzirkstis un viegls, tīkams flirts.

Sācies skolas un dzīves mācību laiks. Tavs prāts darbosies asi, būs atvērts jaunām zinībām un informācijai. Piesakies kursos vai meklē noderīgo tīmeklī, it īpaši to, kas saistās ar modernajām tehnoloģijām un to izmantošanu darbā un sadzīvē. Profesionālajā jomā būsi līderpozīcijās, tu zini savu vērtību un konkurence tevi nebiedē. Nedēļas nogalē dodies izbraucienā. Kādam ar ārzemju tēmu var sasaistīties sirdslietas – iepazīšanās ceļā vai caur interneta saraksti. Tikai ar to pēdējo tā piesardzīgi, visādi blēži par prinčiem vai princesēm mēdz uzdoties.