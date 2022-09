Krievu propagandas TV izkrāpj datus par Mariupoles iedzīvotājiem, lai inscinētu video ar viņu glābšanu

Šajā nedēļā sākās ilgi gaidītais ukraiņu pretuzbrukums okupantu spēkiem. Un šonedēļ Rīgā uz laiku tika slēgts ukraiņu bēgļu centrs, jo, nespējot politiski par naudas lietām vienoties Rīgas mēram ar VARAM ministru, to nākas pārcelt uz citām - mazākām telpām. Tikmēr ukraiņi, kuri dzīvo un strādā Latvijā, cer, ka karš beigsies un Ukraina uzvarēs. "Nekā personīga" šonedēļ satika Ukrainā dzimušu uzņēmēju, kura mamma vēl nesen dzīvoja Mariupolē. Pēc pilsētas okupācijas, viņš centies mammu no ielengtās pilsētas izglābt. Viņš atklāj, kā Krievu propagandas televīzijas žurnālisti izkrāpuši datus par Mariupoles iedzīvotājiem, lai vēlāk inscinētu it kā viņu glābšanu, vēsta "Nekā personīga".