KNAB pārbauda ministru biežās vizītes reģionos pirms vēlēšanām

Bibliotēkas, lai stāstītu par to, kā rīkoties krīzes situācijās, iecienījusi arī Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece, kura kandidē no apvienības “Attīstībai/Par!” Vidzemes saraksta. Kopš 1. maija viņa kā amatpersona 23 reizes bijusi dažādās Latvijas vietās. No tām 17 atrodas Vidzemes vēlēšanu apgabalā, to vidū - Valmiera, Madona, Ērgļi, Limbaži, Cēsis, Ogre, Alūksne un citas. Iemesli - lekcijas, diskusijas par visaptverošu valsts aizsardzību, svinīgi pasākumi, piemiņas pasākumi, jubilejas, dažādas armijas aktivitātes.