Raivis Dzintars: Viss ir mūsu pašu rokās

Tam ir gan plusi, gan mīnusi. No vienas puses, mēs varam lepni teikt: redzat, mums bija taisnība! Beidzot varam atrast balsis, lai ieviestu skolās valsts valodu, atbrīvotos no okupācijas simboliem, ierobežotu Maskavas propagandu un citas lietas, kam sen jau bija jābūt paveiktām. No otras puses, ir jāatceras, ka vairumam partiju šī nacionālā noskaņa ir tikai mirkļa parādība, kamēr Ukrainas jautājums nav kļuvis jau pavisam pierasts. Kas mainījies pa vējam vienreiz, mainīsies atkal un atkal.

Bez šaubām. Šajā ziņā gan mēs neesam unikāli. (Pasmaida.) Es ļoti labi apzinos, ka cilvēki uz politiķiem lūkojas ar piesardzību, lai neteiktu – skepsi. Bet varbūt tieši to ir devuši šie gadi politikā, ka neredzu visu tikai melnu vai baltu. Zinu, ka mana darba blakne ir un būs tas, ka cilvēki skatīsies un klausīsies ar piesardzību. Reizēm tas, protams, ir skumji, kad kaut ko no sirds daru, bet jūtu barjeru tāpēc, ka politiķis, lūk. Bet kādas tad ir izvēles? Nedarīt? Nerunāt? Ja maniem aicinājumiem nepiekrīt, to varu sev piedot, bet ne to, ka neaicinu un nerīkojos.