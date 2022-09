Par mēģinājumu pārvietot personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu, aizturēts Baltkrievijas un Ukrainas pilsonis

Valsts robežsardze, sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām, Neikšānu ciema rajonā apmēram 3 km no valsts robežas mēģināja pārbaudei apturēt kādu VW Tuareg markas automašīnu, taču vadītājs nepakļāvās Valsts policijas likumīgajām prasībām apturēt spēkratu un no notikuma vietas aizbrauca lielā ātrumā. Tika uzsākta automašīnas vajāšana, kā rezultātā transportlīdzeklis iekļuva ceļu satiksmes negadījumā, jo vadītājs ātruma dēļ ar to netika galā.