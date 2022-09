Cik dāsni salīdzinājumā ar citām valstīm Latvija atbalsta jaunās māmiņas un tētus?

Daudzās valstīs, ieskaitot Latviju, uzreiz pēc maternitātes atvaļinājuma var pieteikties bērna kopšanas atvaļinājumam. Piemēram, Zviedrijā darbinieki izmanto grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu kā bērna kopšanas atvaļinājumu. Darbiniekiem kopumā pienākas 480 darba dienas bērna kopšanas atvaļinājuma. Katram vecākam ir tiesības uz 240 dienām, un viņi var izlemt, kā sadalīt ilgumu līdz 150 dienām. Šajā periodā algu izmaksā Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūra. 390 dienas vecāki saņem gandrīz 80% no algas. Savukārt no 391. līdz 480. dienai vecāki saņem fiksētu pabalstu – 180 kronu dienā.

Salīdzinot visas 129 pētījumā iekļautās valstis, Latvija ir viena no strādājošiem vecākiem visdraudzīgākajām valstīm pasaulē, jo maternitātes pabalsts tiek aprēķināts gan par pirmsdzemdību, gan pēcdzemdību atvaļinājumu, kas kopā veido 18 nedēļas. Arī tēviem pēc bērna piedzimšanas pienākas 10 brīvas dienas. Šie atvaļinājumi tiek apmaksāti 80% apmērā no iepriekš saņemtās algas. Taču uzreiz pēc tam viens no vecākiem vai arī abi vecāki pamīšus var izmantot apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu, līdz mazulim aprit gads vai pusotrs, saņemot vecāku pabalstu – 43,75 vai 60% apmērā no algas, kā arī piemaksas.