Aizvadītajā nedēļā pašvaldībās sarucis Covid-19 inficēto skaits

Valkas novadā saslimušo skaits nedēļas laikā samazinājies par 52% - no 25 līdz 12 cilvēkiem, kuri ar Covid-19 ir inficējušies iepriekšējo 14 dienu laikā. Savukārt par vairāk nekā 45% saslimušo kopskaits nedēļas laikā sarucis arī Līvānu un Aizkraukles novadā.

Vienīgās pašvaldības, kur aizvadītās nedēļas laikā slimnieku skaits nav sarucis, ir Ādažu novads, kur tas palielinājies no 150 līdz 151 cilvēkam, un Smiltenes novads, kur tas saglabājies nemainīgs - 85 cilvēki.

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējušies 1985 Latvijas iedzīvotāji. Tam seko iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem ar 1686 saslimušo un iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem ar 1665 iepriekšējo divu nedēļu laikā reģistrētu saslimušo ar Covid-19.